Tailandia: Il Primo Ministro Phaethongthan avvia il suo mandato con un discorso motivazionale

08 Settembre 2024_ Phaethongthan Shinawatra, nuovo Primo Ministro della Thailandia, ha tenuto il suo primo discorso ufficiale dopo una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, sottolineando l'importanza di lavorare per il bene del paese e dei cittadini. Durante l'incontro, ha espresso la sua determinazione a utilizzare la diversità del governo come un punto di forza per affrontare le sfide nazionali. Ha anche esortato i ministri a prepararsi per la presentazione delle politiche al Parlamento, prevista per il 12-13 settembre. La fonte di questa notizia è matichon.co.th. Phaethongthan, figlia dell'ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra, ha promesso di lavorare instancabilmente per migliorare la vita dei thailandesi e affrontare le problematiche economiche e sociali del paese.