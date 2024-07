Tailandia: Il Primo Ministro presenta i risultati del turismo indiano in Thailandia

28 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Thailandia ha recentemente rivelato i dati sui costi e l'afflusso di turisti indiani nel Paese, evidenziando un aumento significativo delle visite. Questo incremento è attribuito a campagne promozionali mirate e a un miglioramento delle infrastrutture turistiche. Le autorità locali stanno lavorando per attrarre ulteriormente i visitatori indiani, che rappresentano un mercato in crescita per il turismo thailandese. La presentazione dei risultati è stata accolta con entusiasmo, sottolineando l'importanza del turismo per l'economia nazionale. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. La Thailandia è una delle destinazioni preferite dai turisti indiani, grazie alla sua cultura, bellezze naturali e ospitalità.