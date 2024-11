Tailandia: Il Primo Ministro propone un approccio 3C (Connettività, Competitività e Comunità) per il Mekong

08 Novembre 2024_ Il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra ha presentato un approccio 3C (Connettività, Competitività e Comunità) per rafforzare la prosperità della Regione del Grande Mekong (GMS) durante l'8° Summit GMS. Il summit, che ha visto la partecipazione di leader di Cina, Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam, ha come tema centrale lo sviluppo innovativo per una comunità migliore. L'approccio mira a migliorare la resilienza della GMS attraverso l'integrazione regionale e l'innovazione tecnologica, con iniziative come il servizio ferroviario internazionale Bangkok-Vientiane. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Il GMS è un'area che comprende sei paesi del sud-est asiatico, collaborando per promuovere lo sviluppo economico e sociale nella regione.