Tailandia: Il Primo Ministro Srettha visita templi e lancia il Financial Hub

20 Luglio 2024_ Il Primo Ministro tailandese Srettha Thavisin ha visitato nove templi per fare meriti prima dell'inizio del periodo di quaresima buddista. Successivamente, ha inaugurato il progetto Financial Hub, volto a trasformare la Tailandia in un centro finanziario globale. Il progetto mira a ristrutturare l'economia tailandese senza richiedere investimenti significativi, con l'obiettivo di attrarre capitali internazionali. La cerimonia di lancio ha visto la partecipazione di alti funzionari governativi e rappresentanti di vari settori. Lo riporta il sito di notizie thairath.co.th. Il Financial Hub è parte della visione