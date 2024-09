Tailandia: Il Primo Ministro visita le aree colpite da inondazioni in Chiang Rai e Chiang Mai

29 Settembre 2024_ Il Primo Ministro tailandese, Ms. Phaethongthan Shinawatra, ha visitato le aree colpite da inondazioni nelle province di Chiang Rai e Chiang Mai, offrendo assistenza finanziaria ai residenti. Durante la sua visita, ha esaminato i danni e ha promesso un intervento rapido per la pulizia e la riparazione delle infrastrutture danneggiate. La situazione rimane critica in diverse aree, con molte famiglie che hanno subito gravi perdite a causa delle inondazioni. La fonte di queste informazioni è thairath.co.th. Il governo sta lavorando per garantire che le necessità immediate dei cittadini siano soddisfatte e per pianificare un recupero a lungo termine.