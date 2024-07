Tailandia: Il Re celebra il compleanno con un messaggio di unità e prosperità

29 Luglio 2024_ Il Re della Thailandia ha ricevuto diverse delegazioni in occasione del suo compleanno, esprimendo gratitudine per gli auguri...

29 Luglio 2024_ Il Re della Thailandia ha ricevuto diverse delegazioni in occasione del suo compleanno, esprimendo gratitudine per gli auguri ricevuti. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i cittadini per garantire il progresso e la prosperità della nazione. Il sovrano ha invitato tutti a svolgere i propri doveri con integrità e saggezza, per il bene del Paese e della propria felicità. Il messaggio è stato trasmesso dal Palazzo Reale, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. La celebrazione del compleanno del Re, che si tiene il 28 luglio, è un evento significativo in Thailandia, dove la monarchia è profondamente rispettata e considerata un simbolo di unità nazionale.