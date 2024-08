Tailandia: Il re conferisce onorificenze a personalità meritevoli

15 Agosto 2024_ Il re della Thailandia ha conferito onorificenze a diverse personalità per i loro contributi significativi alla società. L'evento si è svolto in una cerimonia ufficiale, durante la quale sono stati premiati individui provenienti da vari settori, tra cui l'arte, la scienza e il servizio pubblico. Queste onorificenze rappresentano un riconoscimento dell'impegno e dei risultati ottenuti da queste persone nel migliorare la vita della comunità. La cerimonia ha sottolineato l'importanza del servizio alla nazione e l'ammirazione del re per coloro che si dedicano al bene comune. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le onorificenze sono un modo per ispirare altri cittadini a contribuire attivamente al progresso della Thailandia.