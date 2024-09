Tailandia: Il Re dona pompe ad alta pressione per la pulizia post-alluvione

23 Settembre 2024_ Il Re della Thailandia ha donato pompe ad alta pressione per facilitare la pulizia delle aree colpite dalle recenti inondazioni....

23 Settembre 2024_ Il Re della Thailandia ha donato pompe ad alta pressione per facilitare la pulizia delle aree colpite dalle recenti inondazioni. Questi dispositivi saranno utilizzati per rimuovere il fango e i detriti accumulati a causa delle forti piogge che hanno interessato il Paese. L'iniziativa mira a supportare le comunità locali nel ripristino della normalità dopo i danni causati dalle alluvioni. La donazione rappresenta un gesto significativo di solidarietà e aiuto da parte della monarchia thailandese. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Le inondazioni hanno colpito diverse province, causando disagi e richiedendo interventi urgenti per la sicurezza e la salute pubblica.