Tailandia: Il Re e la Regina forniscono aiuti alle vittime delle inondazioni

25 Settembre 2024_ Il Re e la Regina di Thailandia hanno avviato un'iniziativa per fornire aiuti umanitari alle persone colpite dalle recenti inondazioni in diverse province del Paese. Questa azione include la distribuzione di sacchi di viveri e beni di prima necessità per alleviare le difficoltà delle famiglie colpite. Le inondazioni hanno causato gravi danni e disagi, rendendo necessaria l'assistenza immediata da parte delle autorità e della monarchia. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. L'iniziativa sottolinea l'impegno della monarchia tailandese nel sostenere la popolazione durante le emergenze e nel promuovere la solidarietà nazionale.