Tailandia: Il Re e la Regina partecipano alla Processione delle Chiatte Reali sul fiume Chao Phraya

28 Ottobre 2024_ I Re e la Regina della Thailandia hanno partecipato ieri a una cerimonia tradizionale lungo il fiume Chao Phraya, in occasione della Processione delle Chiatte Reali. L'evento ha visto la partecipazione di 52 chiatte e oltre 2.000 rematori, con la chiatta reale Suphannahong come protagonista, lunga 44,3 metri e larga 3,2 metri, manovrata da 50 rematori. Molti spettatori si sono radunati lungo le rive del fiume per assistere a questa celebrazione delle tradizioni reali thailandesi. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. La Processione delle Chiatte Reali è un'importante manifestazione culturale che celebra la storia e le tradizioni della monarchia thailandese.