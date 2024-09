Tailandia: Il Re e la Regina premiano i vincitori del concorso di recitazione del Corano

29 Settembre 2024_ Il Re della Thailandia e la Regina hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del 17° concorso nazionale di recitazione del Corano, tenutasi nella moschea centrale di Pattani. Durante l'evento, il Re ha premiato il vincitore del concorso dell'anno precedente e ha consegnato trofei ai vincitori e ai partecipanti. Inoltre, è stata offerta assistenza medica a sei pazienti con malformazioni congenite, dimostrando l'impegno della monarchia per il benessere della comunità. La cerimonia ha incluso anche momenti di interazione tra i leader religiosi e la famiglia reale, sottolineando l'importanza della religione islamica in Thailandia. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Pattani è una provincia nel sud della Thailandia, nota per la sua popolazione musulmana e per la sua cultura unica.