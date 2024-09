Tailandia: Il Re inaugura il nuovo edificio della Corte di Giustizia

22 Settembre 2024_ Il Re della Thailandia ha presieduto l'inaugurazione del nuovo edificio della Corte di Giustizia, un'importante struttura per il sistema legale del Paese. L'evento ha visto la partecipazione di alti funzionari governativi e rappresentanti del settore giuridico, sottolineando l'importanza della giustizia e della legalità nella società thailandese. Il nuovo edificio è progettato per migliorare l'efficienza dei processi legali e garantire un accesso più facile ai servizi giudiziari per i cittadini. La cerimonia di apertura è stata un momento significativo per il rafforzamento dello stato di diritto in Thailandia, come riportato da Daily News. La Corte di Giustizia è un'istituzione fondamentale che si occupa di risolvere le controversie legali e garantire l'applicazione delle leggi nel Paese.