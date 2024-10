Tailandia: Il Red Sky Restaurant di Bangkok celebra la cucina mediterranea con Chef Luca Russo

03 Ottobre 2024_ Il Red Sky Restaurant, situato al Centara Grand at CentralWorld di Bangkok, ha recentemente rinnovato il suo look e il menu, ispirandosi alla cucina mediterranea grazie al talento dello Chef Luca Russo. Con esperienze in ristoranti prestigiosi come Assaje a Roma e Zaranda a Maiorca, Russo porta la sua passione per i sapori mediterranei nella capitale thailandese. Tra le novità, un menu stagionale a base di anatra, disponibile fino al 31 ottobre, che include piatti raffinati come fagottini di anatra e petto d'anatra con funghi porcini. La notizia è stata riportata da punchmedia.co.th, evidenziando l'influenza della cucina italiana a Bangkok e l'importanza di prenotare per non perdere questa esperienza culinaria esclusiva.