Tailandia: Il veliero italiano Amerigo Vespucci in visita a Phuket

02 Novembre 2024_ Il veliero italiano Amerigo Vespucci, considerato la nave a vela più bella del mondo, arriverà a Phuket dal 6 al 10 novembre 2024 durante il suo viaggio intorno al mondo. Questa storica nave, in servizio nella Marina Militare Italiana dal 1931, è un simbolo della tradizione marittima italiana e rappresenta un'importante iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente marino, collaborando con organizzazioni come UNICEF e WWF. La sosta a Phuket offre un'opportunità unica per il pubblico di esplorare questa nave storica, che è lunga 101 metri e ha una superficie velica equivalente a dieci campi da tennis. La notizia è stata riportata da prachachat.net, sottolineando l'importanza della cultura italiana nel contesto internazionale. L'Amerigo Vespucci, con il suo design affascinante e la sua missione educativa, continua a essere un ambasciatore della bellezza e della tradizione italiana nel mondo.