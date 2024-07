Tailandia: Importanti decisioni politiche in arrivo ad agosto

29 Luglio 2024_ Il mese di agosto si preannuncia cruciale per la politica tailandese, con tre casi significativi in fase di risoluzione. Il primo...

29 Luglio 2024_ Il mese di agosto si preannuncia cruciale per la politica tailandese, con tre casi significativi in fase di risoluzione. Il primo riguarda la possibile dissoluzione del partito di opposizione 'Move Forward', con una sentenza attesa per il 7 agosto, seguita da un caso di impeachment contro il Primo Ministro Srettha Thavisin. Infine, il 22 agosto si attende la riabilitazione di Thaksin Shinawatra, ex Primo Ministro, che potrebbe influenzare il panorama politico. La fonte di queste informazioni è matichon.co.th. Questi eventi potrebbero avere un impatto significativo sulla stabilità e sull'orientamento politico del paese, con possibili ripercussioni sul numero di seggi parlamentari e sulla fiducia nel governo attuale.