Tailandia: In arrivo il campionato mondiale di Muay Thai giovanile 2024

05 Settembre 2024_ La Thailandia ospiterà il campionato mondiale di Muay Thai giovanile "IFMA Youth World Championships 2024" dal 12 al 19 settembre 2024 presso il Siam Paragon di Bangkok. L'evento, che prevede la partecipazione di circa 2.000 atleti provenienti da oltre 100 nazioni, è sostenuto dalla monarchia thailandese con trofei offerti dal Re e dalla Regina. Il campionato non solo promuove il Muay Thai come arte marziale, ma mira anche a stimolare il turismo e l'economia locale, con un impatto economico stimato di oltre 500 milioni di baht. La notizia è stata riportata da khaosod.co.th. Il campionato rappresenta un'importante opportunità per i giovani atleti di apprendere e apprezzare la cultura del Muay Thai, contribuendo alla sua diffusione a livello globale.