Tailandia: Inaugurata la sesta edizione della mostra internazionale dei Kratong con la partecipazione dell'Italia

05 Novembre 2024_ La Tailandia ha dato il via alla sesta edizione della "Mostra Internazionale dei Kratong", che si svolgerà dal 2 al 17 novembre 2024 presso l'Iconsiam di Bangkok. Quindici paesi, tra cui l'Italia, hanno partecipato all'evento, presentando opere che uniscono tradizioni culturali e artistiche locali con il tema della sostenibilità. L'Italia ha scelto di rappresentare il famoso Festival della Musica di Sanremo, integrando elementi iconici come il palco del concerto e il trofeo in mosaico, simbolo della ricca tradizione musicale italiana. La mostra offre un'opportunità unica per esplorare le diverse culture attraverso il Kratong, un simbolo della tradizione tailandese, come riportato da mthai.com. L'evento non solo celebra la bellezza delle tradizioni, ma promuove anche la consapevolezza ambientale attraverso l'uso di materiali riciclati.