Tailandia: Inaugurato il nuovo store Poltrona Frau a Bangkok con un tocco italiano

03 Novembre 2024_ RML, leader nello sviluppo immobiliare di lusso in Thailandia, ha inaugurato il nuovo Monobrand Store di Poltrona Frau a Bangkok, in collaborazione con Euro Creations. L'evento ha visto la partecipazione di clienti di alto profilo e ha messo in risalto l'eleganza e la qualità del famoso marchio di arredamento italiano. Poltrona Frau, simbolo di artigianato e design senza tempo, offre prodotti di alta gamma, inclusi rivestimenti per auto di lusso come Ferrari e Lamborghini. La notizia è stata riportata da arsa-story.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra RML ed Euro Creations per offrire esperienze esclusive ai clienti. L'evento ha incluso anche attività ispirate alla cultura italiana, come un tour esclusivo del showroom e degustazioni di cibo italiano.