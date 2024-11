Tailandia: Inaugurato il Thailand Pavilion per il COP29 in Azerbaigian

10 Novembre 2024_ La Tailandia ha lanciato il Thailand Pavilion per presentare le proprie iniziative e discussioni sul cambiamento climatico in...

10 Novembre 2024_ La Tailandia ha lanciato il Thailand Pavilion per presentare le proprie iniziative e discussioni sul cambiamento climatico in occasione della 29esima Conferenza delle Parti (COP29) che si svolgerà in Azerbaigian. Il padiglione includerà souvenir e attività ispirate a Moo Deng, un cucciolo di ippopotamo pigmeo, simbolo della fauna tailandese. Il Ministro delle Risorse Naturali e dell'Ambiente, Chalermchai Sri-on, ha annunciato la partecipazione del suo ministero al vertice internazionale sul clima. L'iniziativa mira a promuovere la consapevolezza e l'impegno della Tailandia nella lotta contro il cambiamento climatico, come riportato da Bangkok Post. Il COP29 rappresenta un'importante piattaforma per i Paesi di discutere strategie e collaborazioni per affrontare le sfide ambientali globali.