Tailandia: Incendio devasta la comunità di Yaowarat a Bangkok

9 Luglio 2024_ Gli investigatori non escludono il dolo come causa dell'incendio che ha distrutto gran parte della comunità di Yaowarat a Bangkok venerdì notte. La polizia sta indagando sull'incendio che è iniziato in una casa a due piani e si è propagato agli edifici vicini. Il rogo ha causato danni ingenti e ha lasciato molti residenti senza casa. Le autorità stanno cercando di determinare le circostanze esatte che hanno portato all'incidente. Lo riporta il Bangkok Post. La comunità di Yaowarat è nota per essere il cuore della Chinatown di Bangkok, un'area ricca di storia e cultura.