Tailandia: Incertezza politica per il governo di Srettha Thavisin

15 Luglio 2024_ Il governo tailandese, guidato dal Primo Ministro Srettha Thavisin, affronta un periodo di incertezza riguardo alla sua durata in carica. La Corte Costituzionale sta esaminando un caso di impeachment legato alla nomina di Phichit Chuenban come Ministro presso l'Ufficio del Primo Ministro. La decisione della Corte, attesa per il 24 luglio, potrebbe determinare la fine del mandato di Srettha se la nomina fosse giudicata incostituzionale. Questo clima di incertezza sta influenzando negativamente la fiducia degli investitori e la gestione economica del paese. Lo riporta matichon.co.th. La situazione politica rimane tesa, con possibili ripercussioni sulla stabilità del governo e sulle future politiche economiche.