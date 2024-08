Tailandia: Incertezze politiche influenzano la fiducia degli investitori

13 Agosto 2024_ La fiducia degli investitori in Tailandia è in calo a causa della dissoluzione del Move Forward Party (MFP) e della possibile...

13 Agosto 2024_ La fiducia degli investitori in Tailandia è in calo a causa della dissoluzione del Move Forward Party (MFP) e della possibile rimozione del Primo Ministro Srettha Thavisin. La Federazione delle Industrie Thai (FTI) prevede che la fiducia possa migliorare se il tribunale costituzionale deciderà di mantenere Srettha in carica. I senatori hanno presentato una petizione per la sua rimozione, accusandolo di violazioni etiche legate a nomine ministeriali. La FTI sottolinea che la stabilità politica è cruciale per attrarre investimenti esteri e che eventuali vuoti politici potrebbero impattare negativamente sull'economia. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La situazione politica attuale è particolarmente delicata, con il MFP che ha subito una dissoluzione controversa e il paese che si prepara a un'importante decisione giudiziaria.