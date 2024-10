Tailandia: Incontro tra i ministri dell'agricoltura per rafforzare la cooperazione con l'Italia

17 Ottobre 2024_ La ministra dell'Agricoltura thailandese, Naruemon Pinyosinwat, ha incontrato il ministro dell'Agricoltura italiano, Francesco Lollobrigida, a Roma per discutere la cooperazione nel settore agricolo. Durante l'incontro, è stata evidenziata l'importanza di rafforzare i legami tra Thailandia e Italia, con particolare attenzione alla tecnologia agricola e alla gestione delle risorse idriche. Inoltre, la Thailandia ha chiesto supporto per la ripresa delle esportazioni di cavalli verso l'Unione Europea, dopo la sospensione causata dalla malattia AHS. L'incontro ha anche portato all'invito per l'Italia a partecipare al Forum Internazionale sulla gestione delle risorse idriche e del suolo, che si terrà a Bangkok nel dicembre 2024, come riportato da thairath.co.th. Questo evento rappresenta un'opportunità per entrambe le nazioni di collaborare su questioni cruciali per la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile.