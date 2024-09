Tailandia: Incontro tra il Ministro della Difesa thailandese e il Vice Ministro della Difesa italiano

24 Settembre 2024_ Il 24 settembre 2024, il Ministro della Difesa thailandese, il Generale Nattapol Nakpanit, ha accolto il Vice Ministro della Difesa italiano, Matteo Perago di Cremnago, in visita ufficiale in Thailandia. Durante l'incontro, sono stati discussi i legami storici e le collaborazioni tra i due Paesi, in particolare nel settore della difesa e della sicurezza. Inoltre, la nave da pattugliamento italiana Raimondo Montecuccoli ha fatto tappa al porto di Laem Chabang, in Thailandia, evidenziando la cooperazione marittima. La notizia è stata riportata da matichon.co.th. Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Thailandia e Italia, che si sono sviluppate sin dal 1896.