Tailandia: Incontro tra Ministero delle Finanze e Banca di Thailandia per discutere il baht forte e i tassi d'interesse

25 Settembre 2024_ Il Ministero delle Finanze e la Banca di Thailandia si riuniranno la prossima settimana per discutere l'apprezzamento del baht e gli obiettivi di inflazione del paese. Il Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze, Phumtham Wechayachai, ha annunciato che l'incontro con il governatore della Banca di Thailandia, Sethaput Suthiwartnarueput, includerà la possibilità di ridurre i tassi d'interesse. La proposta di rivedere l'obiettivo di inflazione arriva mentre il governo cerca di alleviare il peso economico causato dall'apprezzamento della valuta. Attualmente, l'obiettivo di inflazione è fissato tra l'1% e il 3%, con un tasso di inflazione di appena lo 0,05% a agosto, il più basso dal 2009, come riportato da Bangkok Post. Il governo ha anche previsto investimenti significativi in un programma di portafoglio digitale per stimolare l'economia e supportare le piccole e medie imprese. La stabilità del baht è cruciale per la crescita economica del paese, che mira a un incremento del 3,5% per il prossimo anno.