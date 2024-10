Tailandia: Indagine su presunti richieste di tangenti da un membro del comitato della Camera

15 Ottobre 2024_ Un'indagine sarà avviata su presunti tentativi di estorsione da parte di un membro del comitato della Camera nei confronti di un dirigente del gruppo iCon, coinvolto in uno scandalo di corruzione. Il presidente della Camera, Wan Muhamad Noor Matha, ha annunciato che ordinerà al segretario generale della Camera dei Rappresentanti di esaminare immediatamente la questione. Questo sviluppo arriva in un momento in cui la Tailandia sta affrontando crescenti preoccupazioni riguardo alla corruzione all'interno delle sue istituzioni. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. L'iCon Group è un'importante azienda tailandese, al centro di un'inchiesta su pratiche illecite che coinvolgono figure politiche e imprenditoriali.