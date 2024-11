Tailandia: Indagini su frodi finanziarie da 18 miliardi di baht

02 Novembre 2024_ Le autorità tailandesi stanno accelerando le indagini su un caso di frode finanziaria che coinvolge 18 miliardi di baht, con particolare attenzione ai trasferimenti di denaro sospetti. Il Dipartimento delle Investigazioni Speciali (DSI) sta esaminando i dettagli delle transazioni per identificare i responsabili e recuperare i fondi illeciti. Questo caso ha sollevato preoccupazioni riguardo alla corruzione e alla gestione delle risorse pubbliche in Tailandia. Le indagini potrebbero portare a sviluppi significativi nel panorama della giustizia finanziaria del Paese, come riportato da Daily News. Il DSI è un'agenzia governativa tailandese responsabile delle indagini su crimini complessi e di alto profilo, e il caso attuale potrebbe avere ripercussioni su vari settori economici.