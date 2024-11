Tailandia: Inizio della cerimonia annuale di culto delle reliquie di Buddha a Bangkok

09 Novembre 2024_ I monaci in abiti rossi hanno offerto rituali al Phra Chedi Borommathat (La Montagna d'Oro) presso il Wat Saket Ratchaworamahawihan di Bangkok ieri. Questo evento segna l'inizio della cerimonia annuale di culto delle reliquie di Lord Buddha, che si svolgerà quest'anno dal 8 al 17 novembre. La cerimonia attira devoti e turisti, sottolineando l'importanza spirituale e culturale di questo rito nella tradizione buddista tailandese. Il Wat Saket è un famoso tempio buddista di Bangkok, noto per la sua stupa dorata e la vista panoramica sulla città. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La cerimonia è un momento significativo per i praticanti buddisti, che si riuniscono per onorare le reliquie e partecipare a rituali di preghiera.