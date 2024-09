Tailandia: Inondazioni a Mae Sai costringono gli abitanti all'evacuazione

12 Settembre 2024_ La città di Mae Sai, situata nel nord della Thailandia, sta affrontando gravi inondazioni che hanno costretto molti residenti a evacuare le proprie abitazioni. Le autorità locali stanno lavorando per fornire assistenza agli sfollati, mentre le condizioni meteorologiche avverse continuano a complicare la situazione. Le inondazioni hanno causato danni significativi alle infrastrutture e alle coltivazioni, mettendo a rischio la sicurezza alimentare della regione. La comunità è in allerta e si sta mobilitando per affrontare questa emergenza, come riportato da เดลินิวส์. Le inondazioni a Mae Sai sono un evento ricorrente, spesso causato dalla stagione delle piogge, che colpisce duramente le aree vulnerabili del paese.