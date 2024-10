Tailandia: Inondazioni colpiscono i centri di conservazione degli elefanti a Chiang Mai

06 Ottobre 2024_ Le recenti inondazioni a Mae Tang, Chiang Mai, hanno avuto un impatto devastante sui centri di conservazione degli elefanti, causando la morte di alcuni esemplari e la necessità di evacuare molti altri. Il Centro di Conservazione degli Elefanti di Lampang ha pubblicato un avviso per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione critica e sulle misure di soccorso adottate. Le inondazioni, causate da piogge intense, hanno portato a un rapido innalzamento dei livelli dell'acqua, rendendo difficile il salvataggio degli animali. Le autorità stanno ora lavorando per garantire la sicurezza degli elefanti e per pianificare un recupero a lungo termine. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์, evidenziando l'importanza degli elefanti come patrimonio culturale della Thailandia.