Tailandia: Inondazioni colpiscono il settore turistico e minacciano i minibus

10 Ottobre 2024_ Le recenti inondazioni in Tailandia hanno avuto un impatto devastante sul settore turistico, causando gravi danni alle infrastrutture e alle attività commerciali. I minibus, utilizzati per il trasporto di turisti, sono stati particolarmente colpiti, con molte aziende costrette a sospendere i servizi. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la situazione, ma le previsioni meteo non promettono miglioramenti a breve termine. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori turistici riguardo alla ripresa del settore. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le inondazioni, comuni durante la stagione delle piogge in Tailandia, mettono a rischio non solo l'economia locale, ma anche l'immagine del Paese come meta turistica.