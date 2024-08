Tailandia: Inondazioni devastano la provincia di Nan con 50.000 famiglie colpite

25 Agosto 2024_ La provincia di Nan in Tailandia sta affrontando una grave crisi a causa di inondazioni che hanno colpito oltre 50.000 famiglie, causando la morte di tre persone. Il Primo Ministro, Ms. Phaethongthan Shinawatra, ha visitato la zona per fornire assistenza e supporto ai residenti colpiti, impegnandosi a garantire aiuti tempestivi. Le inondazioni, descritte come le peggiori degli ultimi decenni, hanno portato a un significativo abbassamento del livello dell'acqua, ma alcune aree rimangono ancora in difficoltà. La fonte di questa notizia è naewna.com. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare la normalità e fornire supporto alle famiglie colpite, mentre la situazione rimane critica in altre province come Phuket, dove si sono registrati 13 decessi a causa di frane.