Tailandia: Inondazioni devastanti colpiscono Chiang Mai e Chiang Rai

05 ottobre 2024_ Le inondazioni in Tailandia hanno colpito duramente le province di Chiang Mai e Chiang Rai, con piogge che hanno superato i 200 millimetri. Il fiume Ping ha raggiunto livelli record, inondando mercati e aree economiche, mentre un elefante è annegato e molti altri sono dispersi. Le autorità stanno mobilitando aiuti per oltre 100 elefanti e migliaia di animali domestici intrappolati. La situazione è critica, con l'esercito che lavora per contenere i danni e garantire la sicurezza della popolazione, come riportato da thairath.co.th. Le inondazioni hanno colpito anche altre aree, con oltre 200 case danneggiate e la necessità di evacuazioni in diverse comunità.