Tailandia: Inondazioni devastanti in Chiang Rai e Chiang Mai richiedono una pianificazione urbana migliore

13 Ottobre 2024_ Le province di Chiang Rai e Chiang Mai hanno subito due ondate di inondazioni, descritte dai residenti come le peggiori degli ultimi decenni. Nonostante le acque siano in gran parte ritirate, i volontari continuano a ripulire il fango che ha invaso strade e abitazioni. Esperti suggeriscono che le autorità debbano rivedere la pianificazione urbana e collaborare con il Myanmar per affrontare i rischi futuri di inondazioni transfrontaliere. La fonte di queste informazioni è il Bangkok Post. La situazione è aggravata da cambiamenti nell'uso del suolo e attività umane, rendendo necessaria una risposta coordinata e sostenibile per prevenire futuri disastri.