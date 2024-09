Tailandia: Interventi urgenti per la salute mentale dopo le inondazioni nel nord

01 Settembre 2024_ Le inondazioni nel nord della Thailandia hanno causato gravi problemi di salute mentale tra la popolazione colpita, spingendo il Dipartimento della Salute Mentale a inviare squadre mediche nelle aree interessate. I professionisti della salute stanno fornendo supporto psicologico, in particolare a coloro che mostrano segni di stress e ansia. È stata avviata una valutazione continua delle necessità della popolazione per garantire un'assistenza adeguata e tempestiva. Le autorità sottolineano l'importanza di un intervento precoce per prevenire problemi di salute mentale a lungo termine. La notizia è riportata da dailynews.co.th. Le inondazioni hanno colpito diverse province, tra cui Chiang Rai e Phayao, causando danni significativi e richiedendo un'azione coordinata per il recupero e il supporto alla comunità.