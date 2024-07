Tailandia: Intervento del governo per i senzatetto a Bangkok

31 Luglio 2024_ Le autorità del Ministero dello Sviluppo Sociale e della Sicurezza Umana (MSDHS) sono intervenute per offrire assistenza a persone che utilizzano una fermata dell'autobus come rifugio temporaneo a Bangkok. In collaborazione con un team dell'Amministrazione Metropolitana di Bangkok (BMA), il ministero sta cercando un luogo più adeguato per i senzatetto. Il ministro del MSDHS, Warun Silpa-archa, ha dichiarato che il ministero sta lavorando a stretto contatto con la BMA per affrontare questa problematica. Molti senzatetto non erano a conoscenza della possibilità di ricevere aiuto governativo. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. L'iniziativa mira a migliorare le condizioni di vita dei senzatetto, un problema crescente nelle aree urbane della capitale thailandese.