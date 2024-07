Tailandia: Invasione di Blackchin Tilapia minaccia l'ecosistema

6 Luglio 2024_ La diffusione del pesce alieno Blackchin Tilapia sta causando gravi danni agli ecosistemi acquatici in diverse province costiere della Tailandia. Il Ministero dell'Agricoltura ha dichiarato la situazione una 'questione nazionale' e ha avviato operazioni di caccia per ridurre e controllare l'invasione. Il problema, che dura da oltre un decennio, ha colpito duramente l'acquacoltura locale e la biodiversità. La specie, originaria dell'Africa, è nota per la sua rapida riproduzione e adattabilità a vari ambienti acquatici. Lo riporta เดลินิวส์. Le autorità stanno collaborando con le comunità locali per affrontare l'emergenza e promuovere il consumo del pesce come soluzione parziale al problema.