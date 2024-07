Tailandia: Invasione di pesci gatto neri minaccia l'industria ittica di Bangkok

13 Luglio 2024_ Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha visitato il distretto di Bang Khun Thian per monitorare la diffusione dei pesci gatto neri, provenienti dalla provincia di Samut Songkhram. L'invasione ha colpito i distretti di Bang Khun Thian, Thung Khru e Bang Bon, mettendo in difficoltà circa 900 agricoltori locali. Questi pesci, noti per la loro rapida riproduzione e resistenza, stanno causando gravi danni economici, riducendo i redditi degli agricoltori di dieci volte. Il Dipartimento della Pesca ha proposto sei misure per affrontare la crisi, tra cui il controllo e l'eliminazione dei pesci invasivi e l'uso di predatori naturali. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le autorità locali stanno collaborando con vari enti per trovare soluzioni efficaci e sostenibili.