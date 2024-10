Tailandia: Investimenti in intelligenza artificiale raggiungeranno 680 miliardi di baht

24 Ottobre 2024_ La Thailandia prevede di investire 680 miliardi di baht (circa 19 miliardi di dollari) nel settore dell'intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni. Questo investimento mira a potenziare l'innovazione tecnologica e a migliorare la competitività del Paese a livello globale. Le autorità tailandesi stanno promuovendo iniziative per attrarre investimenti esteri e sviluppare competenze locali nel campo dell'AI. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Questo piano di investimento si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione digitale che coinvolge vari settori dell'economia tailandese, con l'obiettivo di posizionare la Thailandia come un hub tecnologico nel sud-est asiatico.