Tailandia: Investimenti per migliorare il trasporto acquatico a Bangkok

13 Agosto 2024_ L'Ufficio per la Pianificazione delle Politiche di Trasporto e Traffico (OTP) della Tailandia prevede di investire quasi 9 miliardi di baht per migliorare il trasporto acquatico a Bangkok e nelle province circostanti. Questo investimento sarà utilizzato per espandere e aggiornare le infrastrutture esistenti, inclusi i pontili, le imbarcazioni e le strutture correlate. Sono stati identificati 12 progetti che saranno realizzati nei prossimi cinque anni, tra cui la costruzione di nuovi pontili e l'acquisto di nuove imbarcazioni. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e l'efficienza dei servizi di trasporto acquatico, contribuendo a ridurre la congestione del traffico a Bangkok. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Questi miglioramenti mirano a elevare la qualità della vita dei residenti, rendendo il trasporto acquatico una valida alternativa al traffico stradale.