Tailandia: Italasia Group presenta il design italiano alla Vertier Flagship Gallery

29 Agosto 2024_ Italasia Group ha collaborato con la Vertier Flagship Gallery di Rajdamri per presentare un'esperienza di design italiano di alto livello, con opere del celebre marchio Alessi. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti e celebrità, che hanno potuto ammirare pezzi iconici come la Poêle Chair di Philippe Starck e il tavolo Nebula, entrambi simboli di eleganza e sostenibilità. Inoltre, sono stati presentati prodotti italiani di alta qualità, tra cui l'acqua minerale San Benedetto e il succo di frutta Festilia, provenienti da tradizioni artigianali italiane. La notizia è riportata da sinehabangkok.com. L'evento ha messo in risalto l'importanza della cultura del design italiano in Tailandia, creando un ponte tra le due nazioni attraverso l'arte e la gastronomia.