20 Luglio 2024_ In un'epoca di rapida evoluzione tecnologica, l'Italia emerge come esempio di crescita economica basata su settori tradizionali. Nonostante l'assenza di grandi aziende tecnologiche, l'Italia ha raggiunto il nono posto nel mondo per PIL, grazie a marchi come Ferrari, Enel e Generali. Questo modello di sviluppo è stato paragonato alla Tailandia, che condivide una cultura simile e potrebbe trarre ispirazione dall'approccio italiano. Secondo tharadhol.com, la Tailandia dovrebbe valorizzare le proprie risorse e competenze, piuttosto che inseguire modelli esterni. La riflessione suggerisce che la crescita sostenibile può essere raggiunta attraverso l'innovazione nei settori tradizionali.