Tailandia: Italjet Dragster 300 conquista il mercato con il suo design sportivo

30 Agosto 2024_ L'Italjet Dragster 300, scooter di alta performance del marchio italiano Italjet, è stato ufficialmente lanciato in Tailandia, con un evento che ha visto la partecipazione del CEO Massimo Tartarini. Questo modello, presentato per la prima volta all'EICMA nel 2023, si distingue per il suo design innovativo e le caratteristiche tecniche avanzate, tra cui un motore da 278 cc e un sistema di sospensioni di alta qualità. La Dragster 300 non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio oggetto di design che riflette l'eredità italiana nel settore motociclistico. La notizia è stata riportata da superbikemag.com, evidenziando l'interesse crescente per i veicoli italiani in Tailandia. Italjet, fondato nel 1959, continua a espandere la sua presenza globale, promettendo un futuro luminoso per gli appassionati di moto in tutto il mondo.