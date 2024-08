Tailandia: Italjet Dragster 300, il nuovo scooter italiano che conquista il mercato

26 Agosto 2024_ L'Italjet Dragster 300, il nuovo scooter sportivo italiano, sta per essere lanciato in Tailandia, promettendo un'esperienza di guida unica e un design innovativo. Questo modello, frutto della storica casa motociclistica Italjet fondata nel 1959 da Leopoldo Tartarini, si distingue per la sua leggerezza e potenza, con un motore da 278 cc in grado di raggiungere i 148 km/h. La Dragster 300 è caratterizzata da un design audace e da tecnologie avanzate, come il sistema di sospensioni I.S.S., che offre una guida stabile e confortevole. La notizia è riportata da motocrossmag.co.th, evidenziando l'interesse crescente per i veicoli italiani in Tailandia. Con un prezzo di partenza di 269.000 baht, l'Italjet Dragster 300 si propone come un'opzione allettante per i motociclisti tailandesi in cerca di stile e prestazioni.