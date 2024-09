Tailandia: Jatuporn critica il governo e la gestione dei prigionieri malati

04 Settembre 2024_ Jatuporn Prompan, un noto attivista politico tailandese, ha espresso preoccupazione per la gestione dei prigionieri malati presso l'ospedale della polizia, sottolineando che i funzionari governativi non possono sfuggire alle conseguenze delle loro azioni. Ha avvertito che il governo attuale, guidato da Ungaing, potrebbe affrontare gravi conseguenze a causa della sua mancanza di considerazione per il popolo. Jatuporn ha anche criticato l'alleanza tra i politici e l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra, affermando che ciò ha portato a un aumento del malcontento tra i cittadini. La fonte di queste dichiarazioni è mgronline.com. Jatuporn ha invitato i cittadini a unirsi per opporsi a qualsiasi forma di corruzione e abuso di potere, sottolineando l'importanza della partecipazione pubblica nella governance.