Tailandia: Jubilee Diamond celebra 95 anni di eccellenza con un tocco italiano

23 Agosto 2024_ Jubilee Diamond, storica azienda tailandese di gioielli, ha festeggiato il suo 95° anniversario con un evento speciale che ha messo in mostra collaborazioni internazionali, tra cui marchi italiani come Sinfonia d'Oro. La CEO Anurak Prongprakhon ha annunciato nuove iniziative per il futuro, puntando a consolidare la posizione di Jubilee come leader nel settore dei diamanti in Thailandia. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui Jean-Paul Tolkowsky, erede di una delle famiglie più rinomate nella lavorazione dei diamanti. La notizia è stata riportata da praew.com, evidenziando l'importanza della tradizione artigianale italiana nel contesto della gioielleria tailandese. Jubilee Diamond si prepara a entrare nel suo secondo secolo di attività, continuando a innovare e a mantenere elevati standard di qualità.