Tailandia: Kunlavut Vitidsarn a un passo dalla storia olimpica nel badminton

04 Agosto 2024_ Kunlavut Vitidsarn, campione del mondo in carica, ha raggiunto le semifinali del badminton maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, diventando il primo thailandese a farlo in 20 anni. Il 23enne ha sconfitto il cinese Shi Yuqi con un netto 21-12, 21-10, dimostrando una prestazione eccezionale. Tuttavia, la sua connazionale Ratchanok Intanon è stata eliminata nei quarti di finale, perdendo contro l'indonesiana Gregoria Mariska Tunjung. Kunlavut affronterà il malese Lee Zii Jia in semifinale, con la speranza di conquistare la prima medaglia olimpica per la Thailandia nel badminton. La notizia è riportata da Bangkok Post. Kunlavut, che sta partecipando alla sua prima Olimpiade, ha espresso la sua determinazione a migliorare ulteriormente per affrontare la sfida successiva.