01 Ottobre 2024_ La Banca di Thailandia (ธปท.) ha espresso preoccupazione per la volatilità nei mercati finanziari e per i potenziali impatti negativi sulle attività commerciali. In risposta a queste preoccupazioni, l'istituto ha annunciato l'implementazione di misure per gestire e prevenire i rischi emergenti. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la stabilità economica del Paese. La fonte di queste informazioni è il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. La Banca di Thailandia è l'ente responsabile della politica monetaria e della stabilità finanziaria nel Paese, fondamentale per il buon funzionamento dell'economia tailandese.