Tailandia: La Banca di Thailandia riduce il tasso di interesse per stimolare l'economia

16 Ottobre 2024_ La Banca di Thailandia ha deciso di ridurre il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo al 2,25%, in risposta alle pressioni del governo e del settore privato per facilitare i prestiti e stimolare l'economia stagnante. Questa è la prima riduzione del tasso dal maggio 2020, dopo un aumento a 2,5% nel settembre dell'anno scorso. Il direttore del Comitato di Politica Monetaria, Sakkapop Panyanukul, ha affermato che la maggioranza del comitato ritiene che la riduzione allevierà il peso del debito senza compromettere la riduzione del debito delle famiglie. Tuttavia, due membri del comitato si sono opposti, sostenendo che il tasso attuale è adeguato alla situazione economica e all'inflazione. La notizia è riportata da Bangkok Post. La crescita economica della Thailandia è prevista al 2,7% quest'anno, sostenuta principalmente dal turismo e dai consumi interni, mentre l'inflazione è stimata allo 0,5% per quest'anno.