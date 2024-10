Tailandia: La Camera di Commercio chiede misure urgenti per rafforzare l'economia

22 Ottobre 2024_ La Camera di Commercio tailandese ha sollecitato il governo a prendere misure immediate per affrontare le debolezze economiche...

22 Ottobre 2024_ La Camera di Commercio tailandese ha sollecitato il governo a prendere misure immediate per affrontare le debolezze economiche identificate da esperti, in seguito a previsioni di un possibile abbassamento del rating di credito del Paese. Tra le problematiche evidenziate ci sono il basso reddito pro capite, l'alto debito del settore privato e l'aumento del debito pubblico. Il presidente della Camera, Sanan Angubolkul, ha sottolineato l'importanza di migliorare l'uso delle politiche fiscali e di garantire stabilità politica per mantenere la fiducia degli investitori. La fonte di questa notizia è il sito กรุงเทพธุรกิจ. Le misure suggerite includono incentivi per stimolare la spesa dei consumatori e la necessità di un passaggio politico fluido per garantire la continuità delle politiche economiche.